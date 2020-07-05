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Почему биолаборатории в ЦА — объекты инкогнито без обозначения принадлежности?

На высокой возвратной волне COVIDа: почему биолаборатории в Центральной Азии — объекты инкогнито без обозначения принадлежности и характера деятельности?

В центре дискуссии экспертов Кыргызстана и Российской Федерации — вопросы, связанные с деятельностью (целями/задачами) биолабораторий, дислоцированных на территории Центральноазиатского региона и постсоветского пространства.

Интерес к этим объектам, безусловно, связан с пандемией. Но не исключается и проекция на биологические войны, дыхание которых все ощутимее.

В заседании круглого стола принимают участие:
Вадим Козюлин — политолог (Москва),
Фархад Толипов — политолог (Ташкент),
Андрей Малов — политолог (Москва),
Токтогул Какчекеев — политолог,
Марс Сариев — политолог,
Эрик Исраилов — газета «Общественный рейтинг»,
Нурайым Кебекбаева — Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций,
Бакыт Бакетаев — эксперт.
Модератор — политолог Марат Суюнбаев.
Ссылка: https://24.kg/video/158369/
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