На высокой возвратной волне COVIDа: почему биолаборатории в Центральной Азии — объекты инкогнито без обозначения принадлежности и характера деятельности?

В центре дискуссии экспертов Кыргызстана и Российской Федерации — вопросы, связанные с деятельностью (целями/задачами) биолабораторий, дислоцированных на территории Центральноазиатского региона и постсоветского пространства.

Интерес к этим объектам, безусловно, связан с пандемией. Но не исключается и проекция на биологические войны, дыхание которых все ощутимее.

В заседании круглого стола принимают участие:

Вадим Козюлин — политолог (Москва),

Фархад Толипов — политолог (Ташкент),

Андрей Малов — политолог (Москва),

Токтогул Какчекеев — политолог,

Марс Сариев — политолог,

Эрик Исраилов — газета «Общественный рейтинг»,

Нурайым Кебекбаева — Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций,

Бакыт Бакетаев — эксперт.

Модератор — политолог Марат Суюнбаев.