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Скандал в Федерации шахмат: очередной турнир за власть?

Скандал в Федерации шахмат: очередной турнир за власть?

О конфликте в Федерации шахмат Кыргызстана, нелегитимности внеочередного съезда и о том, чем закончится для этого перспективного и развивающегося вида спорта мелкий скандал.

В пресс-конференции принимают участие:

Мирлан Турпанов — президент Федерации шахмат КР;
Рустам Абдурауфов — юрист;
Чолпон Асанбекова — родительница;
Даниял Абдивалиев — арбитр ФИДЕ;
Дамиль Токтогонов — ЦДТ «Импульс»;
Эсенбек Базакечов — директор шахматной школы «Чемпион»;
Артык Карыбаев — шахматист;
делегаты из Нарынской, Иссык-Кульской, Баткенской и Таласской областей.
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