Скандал в Федерации шахмат: очередной турнир за власть?

О конфликте в Федерации шахмат Кыргызстана, нелегитимности внеочередного съезда и о том, чем закончится для этого перспективного и развивающегося вида спорта мелкий скандал.

В пресс-конференции принимают участие:

Мирлан Турпанов — президент Федерации шахмат КР;

Рустам Абдурауфов — юрист;

Чолпон Асанбекова — родительница;

Даниял Абдивалиев — арбитр ФИДЕ;

Дамиль Токтогонов — ЦДТ «Импульс»;

Эсенбек Базакечов — директор шахматной школы «Чемпион»;

Артык Карыбаев — шахматист;

делегаты из Нарынской, Иссык-Кульской, Баткенской и Таласской областей.