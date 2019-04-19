«Акнет»: скандал под покровительством — 9 уголовных дел и беспрецедентное давление
Коллектив компании «Акнет» больше не выдерживает прессинга, продолжающегося с ноября прошлого года, и готов выложить СМИ и общественности всю информацию о происходящем.
В пресс-конференции принимают участие:
Эрнст Озеров — юрист компании «Акнет»;
Александра Сураева — заместитель коммерческого директора;
Гульнар Ажимудинова — и. о. президента компании «Акнет»;
Алишер Ковалев — директор по ТВ-развитию;
Амантур Абдырахманов — адвокат.