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«Акнет»: скандал под покровительством

«Акнет»: скандал под покровительством — 9 уголовных дел и беспрецедентное давление

Коллектив компании «Акнет» больше не выдерживает прессинга, продолжающегося с ноября прошлого года, и готов выложить СМИ и общественности всю информацию о происходящем.

В пресс-конференции принимают участие:

Эрнст Озеров — юрист компании «Акнет»;

Александра Сураева — заместитель коммерческого директора;

Гульнар Ажимудинова — и. о. президента компании «Акнет»;

Алишер Ковалев — директор по ТВ-развитию;

Амантур Абдырахманов — адвокат.
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