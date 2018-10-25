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Продажи первого серийного автомобиля с видеокамерами вместо зеркал начал Lexus

Фото «За рулем». Lexus ES, оснащенный камерами вместо боковых зеркал заднего вида

Новый Lexus ES седьмого поколения поступил в продажу на рынки всех стран, но только в Японии серийный автомобиль оборудовали видеокамерами вместо зеркал заднего вида. Об этом сообщило издание «За рулем».

Таким образом, Lexus ES стал первым в мире серийным автомобилем с такой опцией. Ранее видеокамерами вместо зеркал заднего вида оснащались только концептуальные модели, выставляемые на автошоу и автосалонах.

Вместо зеркал заднего вида в Lexus ES используются цифровые видеокамеры, изображение с которых выводится на 5-дюймовые мониторы, расположенные возле передних стоек. Из-за небольшого размера камеры обладают меньшим сопротивлением встречному потоку воздуха во время движения.

Кроме того, исключено ослепление водителя светом фар автомобилей, едущих сзади. Камеры обеспечивают прекрасную видимость даже в ночное время.
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