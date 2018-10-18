Новая Mazda 3. Японцы дразнят поклонников короткими видео

Премьера новой Mazda 3 намечена на ноябрь, а пока компания дразнит поклонников короткими видеороликами, демонстрирующими детали автомобиля. Об этом сообщило издание «За рулем».

Первое тизерное видео, опубликованное японским автопроизводителем на своих страничках в Twitter и на YouTube, называется «Начало новой эры», после указывается дата — ноябрь 2018 года.

Вероятно, мировая премьера автомобиля состоится на автошоу в Лос-Анджелесе (США).

Первые кадры демонстрируют заднюю часть нового хэтчбека Mazda 3. Следом появляется боковая часть автомобиля, но выкрашенная в неприглядный серый цвет. Видны лишь крепление бокового зеркала заднего вида, ручки дверей и боковая линия, ребро которой сначала кажется очень острым, а затем, ближе к задней части, округляется.

Не исключено, что до премьеры автомобиля японцы покажут поклонникам еще пару тизеров новой Mazda 3.