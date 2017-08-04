Toyota и Mazda построят совместный завод в США

Японские автомобильные корпорации Toyota и Mazda объявили о планах построить в США завод, а также начать совместную разработку технологий для электромобилей, сообщила «Медуза».

Завод предполагается открыть к 2021 году. Строительство обойдется в $1,6 миллиарда. Предприятие будет выпускать до 300 тысяч машин в год, работать на нем смогут до четырех тысяч человек.

Toyota будет выпускать на заводе модель Corolla, а Mazda — новые кроссоверы, предназначенные для североамериканского рынка.