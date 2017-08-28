Смартфон для любителей селфи выпустила компания Vivo

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов очередной новинкой — моделью Y69, рассчитанной в основном на пользователей, увлекающихся съемкой автопортретов. Об этом сообщил портал GSMArena.

Как отмечается, главная особенность аппарата — фронтальная камера на основе 16-мегапиксельного сенсора. Предусмотрена лицевая вспышка Moonlight, позволяющая делать селфи-съемку при плохом освещении или в темноте.

У смартфона 5,5-дюймовый сенсорный дисплей, защищенный от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 3. На тыльной стороне металлического корпуса Unibody расположена 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой.

Аппарат оснащен восьмиядерным процессором и графическим ускорителем. В нем 3 Гб оперативной памяти. В оснащение входят флеш-модуль вместимостью 32 Гб, слот для карты microSD, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, приемник GPS.

В «домашнюю» кнопку под экраном интегрирован дактилоскопический сенсор для биометрической идентификации пользователей по отпечаткам пальцев. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 3000 мАч.