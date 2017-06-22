Новый смартфон OnePlus 5 очень похож на iPhone 7 Plus

Компания OnePlus официально представила смартфон OnePlus 5, который заменит предыдущую модель OnePlus 3T. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

Внешне у новинки мало общего с предшественником, в OnePlus не изменили только материалам корпуса, используя анодированный алюминий на тыльной панели и стекло на лицевой.

Чтобы аппарат работал более плавно, производитель реализовал функцию App Priority, которая запоминает наиболее используемые приложения и кеширует их для максимально скорого запуска, а также снижает приоритеты и приостанавливает менее используемое программное обеспечение для экономии заряда аккумулятора.

Фото 3DNews. У смартфона есть функция сверхбыстрой зарядки аккумулятора, которая пополняет заряд батареи в 2–3 раза быстрее, чем аналогичные технологии в Google Pixel XL или Samsung Galaxy S8

По дизайну OnePlus 5 напоминает слегка уменьшенную версию iPhone 7 Plus. Сходство действительно большое, но, к сожалению, не во всем. Защиты от воды и пыли у корпуса смартфона OnePlus нет. Зато 3,5-миллиметровый разъем для наушников на месте.

Стоимость OnePlus 5 в США стартует от $479 за модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. За версию с 8 ГБ/128 ГБ просят $539. В Европе цена чуть выше — 499 и 559 евро. В продажу он поступит 27 июня.