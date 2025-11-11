MacBook Pro впервые в истории получит поддержку мобильной связи

Корпорация Apple выпустит MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем в конце 2026 года или начале 2027-го. Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Марк Гурман.

Обновление станет первым крупным пересмотром дизайна линейки с 2021 года. Ноутбук получит более тонкий корпус.

Ключевым технологическим новшеством может стать поддержка сотовой связи 5G, что будет впервые в истории MacBook. До настоящего момента Apple не оснащала ноутбуки собственным или сторонним мобильным модемом.

Ожидается, что масштабное обновление охватит только старшие модели MacBook Pro на базе флагманских чипов M6 Pro и M6 Max. Базовая версия 14-дюймового MacBook Pro с M6 сохранит прежнюю конструкцию и предложит лишь плановое обновление процессора.

Сейчас компания предлагает три модели MacBook Pro: базовую 14-дюймовую модель, более продвинутую 14-дюймовую модель с чипами M4 Pro и M4 Max и 16-дюймовую модель с чипами M4 Pro и M4 Max. Базовая и продвинутая 14-дюймовые модели практически идентичны, за исключением разницы в производительности.

Ключевое отличие, помимо чипсетов, заключается в том, что базовая модель оснащена только одним вентилятором, в то время как модели с чипами Pro и Max предлагают два кулера для лучшего охлаждения.