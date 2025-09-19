00:03
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Техноблог

Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple

Новые iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми смартфонами Apple, ориентированными на максимальную игровую производительность благодаря испарительной камере и алюминиевому корпусу, которые значительно улучшили тепловыделение устройства. Об этом сообщает Telegram-канал BigGeek.

Apple
Фото Apple

Несмотря на то что новый чип Apple A19 Pro демонстрирует рост мощности, ключевым фактором повышения производительности стал эффективный отвод тепла. Это позволило избежать троттлинга и обеспечить стабильную работу процессора на максимальной частоте.

Блогер Geekerwan провел серию сравнительных игровых тестов на iPhone 17 Pro (A19 Pro), iPhone 16 Pro (A18 Pro) и iPhone 15 Pro (A17 Pro). Все три модели способны запускать игры уровня AAA, однако результаты A19 Pro заметно превосходят предшественников.

В Resident Evil 4 Remake iPhone 17 Pro показал 52,2 FPS при энергопотреблении 6,1 ватта, что на 56 процентов выше, чем у A18 Pro (33,3 FPS, 4,7 ватта), и на 65 процентов больше, чем у A17 Pro (31,6 FPS, 4,9 ватта).

В Death Stranding прирост составил 60 процентов, в отличие от A18 Pro, — 47,1 FPS против 29,3 FPS (энергопотребление — 6,1 и 5,3 ватта соответственно), а по сравнению с A17 Pro разница достигла 69 процентов.

В Assassin’s Creed Mirage A19 Pro обеспечил 29,7 FPS (5,6 ватта), что на 45 процентов выше результата A18 Pro (20,4 FPS, 4,8 ватта) и на 61 процент превосходит A17 Pro (18,4 FPS, 4,5 ватта).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/344094/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Детскую версию ChatGPT для несовершеннолетних пользователей запустит OpenAI
Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone
Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных
Sony выпустила мобильное приложение для удаленного родительского контроля на PS5
Apple представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании
Lenovo представила ноутбук с поворотным экраном для просмотра TikTok
Word начнет автоматически сохранять в облако созданные в Windows документы
В WhatsApp появилась возможность написать сообщение с помощью ИИ
«Трикладушку» следующего поколения от Huawei представят в начале сентября
Инсайдер рассказал о трехлетнем плане Apple по выпуску революционных iPhone
Популярные новости
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с&nbsp;заднеприводной модификацией Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией
Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана
Чат-бот Google обошел ChatGPT и&nbsp;стал самым скачиваемым приложением на&nbsp;iPhone Чат-бот Google обошел ChatGPT и стал самым скачиваемым приложением на iPhone
Meta представила &laquo;умные&raquo; очки Ray-Ban со&nbsp;встроенным экраном Meta представила «умные» очки Ray-Ban со встроенным экраном
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
19 сентября, пятница
23:37
Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple
23:18
Дональд Трамп провел «очень продуктивный» телефонный разговор с Си Цзиньпином
22:42
Театр оперы и балета в Бишкеке откроет сезон 27 сентября
22:20
Русский театр драмы показал спектакль «Вий» на фестивале в Петрозаводске
22:03
Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России. Что в него войдет