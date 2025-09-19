Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple

Новые iPhone 17 Pro и 17 Pro Max стали первыми смартфонами Apple, ориентированными на максимальную игровую производительность благодаря испарительной камере и алюминиевому корпусу, которые значительно улучшили тепловыделение устройства. Об этом сообщает Telegram-канал BigGeek.

Фото Apple

Несмотря на то что новый чип Apple A19 Pro демонстрирует рост мощности, ключевым фактором повышения производительности стал эффективный отвод тепла. Это позволило избежать троттлинга и обеспечить стабильную работу процессора на максимальной частоте.

Блогер Geekerwan провел серию сравнительных игровых тестов на iPhone 17 Pro (A19 Pro), iPhone 16 Pro (A18 Pro) и iPhone 15 Pro (A17 Pro). Все три модели способны запускать игры уровня AAA, однако результаты A19 Pro заметно превосходят предшественников.

В Resident Evil 4 Remake iPhone 17 Pro показал 52,2 FPS при энергопотреблении 6,1 ватта, что на 56 процентов выше, чем у A18 Pro (33,3 FPS, 4,7 ватта), и на 65 процентов больше, чем у A17 Pro (31,6 FPS, 4,9 ватта).

В Death Stranding прирост составил 60 процентов, в отличие от A18 Pro, — 47,1 FPS против 29,3 FPS (энергопотребление — 6,1 и 5,3 ватта соответственно), а по сравнению с A17 Pro разница достигла 69 процентов.

В Assassin’s Creed Mirage A19 Pro обеспечил 29,7 FPS (5,6 ватта), что на 45 процентов выше результата A18 Pro (20,4 FPS, 4,8 ватта) и на 61 процент превосходит A17 Pro (18,4 FPS, 4,5 ватта).