19:04
Техноблог

Италия построит самый длинный в мире висячий мост: соединит Сицилию с материком

Правительство Италии утвердило проект строительства самого длинного в мире висячего моста, который соединит Сицилию с материком, сообщает Associated Press.

Associated Press
Фото Associated Press. Правительство Италии утвердило проект строительства самого длинного в мире висячего моста

Общая длина моста через Мессинский пролив составит около 3,7 километра, а длина его подвесного пролета — 3,3 километра, что на 1 тысячу 277 метров больше, чем у турецкого моста Чанаккале, самого длинного в настоящее время.

На мосту будут находиться по три автомобильных полосы в каждом направлении и два ряда железных дорог, что позволит Италии быстрее перебрасывать вооруженные силы на Сицилию.

По словам министра инфраструктуры Италии Маттео Сальвини, стоимость строительства оценивается в 13,5 миллиарда евро. Расходы включат в план увеличения расходов на оборону до 5 процентов ВВП, что требовал от европейских стран президент США Дональд Трамп.

Строительством моста займется консорциум во главе с итальянской Webuild, работавшей над расширением Панамского канала. Запустить движение по важнейшей транспортной артерии региона планируется в 2032-2033 годах, а строительство может начаться в уже в сентябре-октябре текущего года.

Идея моста через Мессинский пролив, ширина которого в самой узкой части составляет около 3 километров, появилась еще в Римской империи. Однако, несмотря на многочисленные проекты в XIX, XX и XXI веках, в частности при Бенито Муссолини и Сильвио Берлускони, дальше планов дело не шло.
