WhatsApp прекращает поддержку устаревших смартфонов с 1 марта

WhatsApp объявил о важных изменениях в поддержке устаревших смартфонов. С 1 марта мессенджер обновит минимальные системные требования, чтобы улучшить безопасность и поддерживать новые функции. Решение затронет как владельцев Android-устройств, так и пользователей iPhone.

С 17 февраля WhatsApp больше не работает на устройствах с операционной системой (ОС) Android 4.4 KitKat и более ранними версиями. Среди популярных моделей, которые больше не получат обновления, оказались:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;

Motorola: Moto G (первого поколения), Razr HD, Moto E (2014);

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Для пользователей iPhone изменения наступят с 5 мая. Владельцы моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus не смогут использовать WhatsApp, так как эти устройства не поддерживают обновленную версию iOS 15.1, которая является новым минимальным требованием для мессенджера.

Если ваше устройство попадает в список неподдерживаемых, попробуйте обновить операционную систему до Android 5.0 или iOS 15.1 или перейдите на более современный смартфон.

Компания заранее уведомляет пользователей о предстоящих изменениях, чтобы у каждого было достаточно времени для перехода на новые устройства или обновления ОС.