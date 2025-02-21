00:37
USD 87.45
EUR 91.62
RUB 0.99
Техноблог

WhatsApp прекращает поддержку устаревших смартфонов с 1 марта

WhatsApp объявил о важных изменениях в поддержке устаревших смартфонов. С 1 марта мессенджер обновит минимальные системные требования, чтобы улучшить безопасность и поддерживать новые функции. Решение затронет как владельцев Android-устройств, так и пользователей iPhone.

С 17 февраля WhatsApp больше не работает на устройствах с операционной системой (ОС) Android 4.4 KitKat и более ранними версиями. Среди популярных моделей, которые больше не получат обновления, оказались:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;
  • Motorola: Moto G (первого поколения), Razr HD, Moto E (2014);
  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Для пользователей iPhone изменения наступят с 5 мая. Владельцы моделей iPhone 6 и iPhone 6 Plus не смогут использовать WhatsApp, так как эти устройства не поддерживают обновленную версию iOS 15.1, которая является новым минимальным требованием для мессенджера.

Если ваше устройство попадает в список неподдерживаемых, попробуйте обновить операционную систему до Android 5.0 или iOS 15.1 или перейдите на более современный смартфон.

Компания заранее уведомляет пользователей о предстоящих изменениях, чтобы у каждого было достаточно времени для перехода на новые устройства или обновления ОС.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/320616/
просмотров: 448
Версия для печати
Материалы по теме
Google Chrome получил ИИ-защиту от опасных сайтов и загрузок
Android 16 представит новую защиту от телефонных мошенников
WhatsApp грозит масштабная утечка данных из-за шпионского ПО
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в App Store и Google Play
Telegram впервые обошел YouTube по охвату аудитории в России
Xiaomi внесла девять популярных смартфонов в список устаревших
Киберпреступники начали создавать фейковые сайты DeepSeek для кражи криптовалюты
В Telegram появились расширенные возможности управления подарками
Как Apple Watch помогли отказаться от алкоголя, рассказал миллионер Джон Макки
Эксперты назвали топ-10 технологий, которые в 2025 году изменят мир
Популярные новости
Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 16e Apple представила новый бюджетный смартфон iPhone 16e
Motorola готовится к&nbsp;выпуску нового складного смартфона Motorola готовится к выпуску нового складного смартфона
В&nbsp;США собираются построить крупнейшую плавучую атомную электростанцию В США собираются построить крупнейшую плавучую атомную электростанцию
Google Chrome получил ИИ-защиту от&nbsp;опасных сайтов и&nbsp;загрузок Google Chrome получил ИИ-защиту от опасных сайтов и загрузок
Бизнес
Как получить гражданство Кыргызстана: способы и&nbsp;условия для россиян Как получить гражданство Кыргызстана: способы и условия для россиян
Бишкек на&nbsp;пути трансформации: от&nbsp;традиционного города к&nbsp;современному мегаполису Бишкек на пути трансформации: от традиционного города к современному мегаполису
Doscredobank: Переводы в&nbsp;Узбекистан с&nbsp;Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента Doscredobank: Переводы в Узбекистан с Ria Money Transfer, комиссия 0,75 процента
Жизнь и&nbsp;работа в&nbsp;России: рассказываем о&nbsp;финансовых сервисах Жизнь и работа в России: рассказываем о финансовых сервисах
22 февраля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 февраля, пятница
23:37
WhatsApp прекращает поддержку устаревших смартфонов с 1 марта
22:34
Почти 11 километров. Китай завершил бурение самой глубокой скважины в Азии
22:00
Персональный ассистент людей с ОВЗ. Кто может им стать и какие нужны документы
21:26
На ужасное состояние улицы Карабалтинской в Бишкеке жалуются жители
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 22 февраля: без осадков и тепло