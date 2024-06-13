Apple представила нейросеть Apple Intelligence и внедрила в свои приложения ChatGPT.

На конференции WWDC компания анонсировала внедрение системы искусственного интеллекта Apple Intelligence в свои приложения. Например, Siri получит новый интерфейс и будет лучше понимать контекст во время общения с пользователем.

В рамках сотрудничества с OpenAI на iPhone, iPad и другие устройства Apple будет установлен разработанный этой фирмой чат-бот ChatGPT, способный генерировать текст, изображения и другой контент по запросу. Искусственный интеллект будет встроен в операционные системы компании на компьютерах и мобильных устройствах, включая iPhone и шлемы виртуальной реальности Apple Vision Pro. А в iPad появится калькулятор. Приложение будет поддерживать использование Apple Pencil — это позволит решать в том числе математические уравнения.