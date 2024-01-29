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Техноблог

Эксперты назвали самый популярный мобильный телефон в истории

Самым популярным мобильным телефоном в истории стал кнопочный Nokia 1100. Наиболее продаваемые гаджеты назвал портал Visual Capitalist.

По данным источника, лидером рейтинга стал вышедший в 2003 году Nokia 1100, который за шесть лет продали тиражом 250 миллионов штук. Второе место в рейтинге заняла еще одна кнопочная модель — Nokia 1110 — с чуть меньшим показателем в 248 миллионов девайсов.

В тройку наиболее популярных устройств также вошел iPhone 6 и 6 Plus (222 миллиона штук). Уточняется, что он открыл эру мобильников с большим сенсорным экраном и остается самым продаваемым смартфоном всех времен.

В топ-пять попали Nokia 105 (продано 200 миллионов штук), а также iPhone 6s и 6s Plus (174 миллиона устройств).

Ниже расположились другие модели финского и американского брендов. При этом 11-е место в двадцатке занял кнопочный Samsung E1100, а на 17-й строчке расположилась «раскладушка» Motorola Razr V3.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/285329/
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