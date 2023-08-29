07:37
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Техноблог

Новый iPad Pro, который выйдет в 2024 году, оснастят OLED-дисплеем

Bloomberg сообщил, какими характеристиками будет обладать обновленный iPad Pro, запуск которого Apple планирует в 2024 году.

Обновление iPad Pro станет самым масштабным с 2018 года — с тех пор модернизировались только чипы, камеры и сенсоры. Новую модель переведут на процессор следующего поколения М3. Кроме того, планшеты впервые оснастят OLED-дисплеями, которые уже начали ставить на модели iPhone, начиная с Х. Эти экраны обладают большей яркостью и более точной передачей цветов.

Кроме того, изменится и клавиатура Magic для iPad Pro. Например, по просьбам клиентов на ней увеличат трекпад. Обновленный планшет выйдет в двух размерах — 11-дюймовом и 13-дюймовом в зависимости от модели. Максимальный размер уже имеющихся в продаже планшетов Apple сейчас составляет 12,9 дюйма.

Новые iPad Pro выйдут не раньше весны или начала лета 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/273585/
просмотров: 3464
Версия для печати
Материалы по теме
В Android появится возможность отправлять SMS через спутник
Новый смартфон Xiaomi получит большой запас памяти и спутниковую связь
Samsung сократила сроки поддержки своих смартфонов
Ученые создали способ точно определять местоположение человека по смартфону
Компания Samsung представила смартфон-браслет
YouTube Music разрешил пользователям скачивать песни на компьютер
Lenovo показала ноутбук с прозрачным экраном и лазерной клавиатурой
В WhatsApp появились новые функции форматирования текста
Сервис NotesGPT теперь позволит вести голосовые заметки и переводить их в текст
Корпорацию Samsung назвали главным производителем телевизоров в мире
Популярные новости
Новый смартфон Xiaomi получит большой запас памяти и&nbsp;спутниковую связь Новый смартфон Xiaomi получит большой запас памяти и спутниковую связь
Палата представителей США поддержала законопроект о&nbsp;запрете TikTok Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok
В&nbsp;Android появится возможность отправлять SMS через спутник В Android появится возможность отправлять SMS через спутник
Искусственный интеллект научился выявлять пороки сердца у&nbsp;новорожденных Искусственный интеллект научился выявлять пороки сердца у новорожденных
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
19:32
В США произошел инцидент с Boeing. Оторвалась часть внешней обшивки
19:07
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
18:36
В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей
18:02
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек