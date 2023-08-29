Новый iPad Pro, который выйдет в 2024 году, оснастят OLED-дисплеем

Bloomberg сообщил, какими характеристиками будет обладать обновленный iPad Pro, запуск которого Apple планирует в 2024 году.

Обновление iPad Pro станет самым масштабным с 2018 года — с тех пор модернизировались только чипы, камеры и сенсоры. Новую модель переведут на процессор следующего поколения М3. Кроме того, планшеты впервые оснастят OLED-дисплеями, которые уже начали ставить на модели iPhone, начиная с Х. Эти экраны обладают большей яркостью и более точной передачей цветов.

Кроме того, изменится и клавиатура Magic для iPad Pro. Например, по просьбам клиентов на ней увеличат трекпад. Обновленный планшет выйдет в двух размерах — 11-дюймовом и 13-дюймовом в зависимости от модели. Максимальный размер уже имеющихся в продаже планшетов Apple сейчас составляет 12,9 дюйма.

Новые iPad Pro выйдут не раньше весны или начала лета 2024 года.