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Техноблог

YouTube начал использовать искусственный интеллект в музыкальной индустрии

Видеосервис YouTube опубликовал принципы партнерства с музыкальной индустрией в области технологий искусственного интеллекта.

В частности, компания намерена платить правообладателям и артистам за использование их музыки для обучения ИИ. В компании уже договорились с лейблом Universal Music Group (UMG), который, например, обладает правами на каталог Фрэнка Синатры.

YouTube называет новую политику «инкубатором музыкального ИИ» и собирается сотрудничать с артистами и правообладателями, в том числе защищая авторские права.

По словам представителя сервиса, «искусственный интеллект уже с нами, и мы будем ответственно к нему относиться вместе с нашими музыкальными партнерами».

В 2023 году, по данным YouTube, свыше 1,7 миллиарда просмотров на сервисе получили видео, так или иначе сгенерированные ИИ. Ранее UMG неоднократно просила YouTube и Spotify удалить композиции, созданные ИИ на основе песен, права на которые принадлежат лейблу. Поэтому UMG решила объединиться с YouTube для того, чтобы артисты могли получать компенсацию, если на их треках обучают ИИ.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/273243/
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