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Техноблог

Изображение неанонсированного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5 появилось в Сети

Издание MySmartPrice опубликовало полученный от анонимного источника официальный пресс-рендер с изображением неанонсированного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 5.

На фото изображены два новых смартфона Samsung в сложенном состоянии. Оба повернуты внешним экраном к камере. На одном экране открыта фотография девушки, а на другом – виджет с элементами управления плеером.

mysmartprice.com
Фото mysmartprice.com

MySmartPrice пишет, что, судя по данным изображениям, главным новшеством Galaxy Z Flip 5 станет именно внешний экран. Он увеличится с 1,9 дюйма в предыдущем поколении до 3,4 дюйма и займет почти всю площадь внешней панели смартфона.

Ранее аналогичное решение можно было увидеть в смартфоне Motorola Razr 40 Ultra. Samsung, в отличие от Motorola, не стала делать перфорации в экране под двойной модуль камеры, а просто вписала его за счет небольшого скоса.

Ожидается, что Samsung представит Galaxy Z Flip 5 в рамках очередной презентации Galaxy Unpacked, которая пройдет в Сеуле 29 июля.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/268406/
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