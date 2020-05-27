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Техноблог

В Бишкеке презентовали приложение iGov и цифровое водительское удостоверение

В Бишкеке презентовали мобильные приложения iGov и Sanarip ID, а также цифровое водительское удостоверение и облачную электронную подпись. Об этом сообщил Госкомитет связи.

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По его данным, iGov — новая экосистема общения человека и государства, пространство для получения и управления государственными электронными услугами.

«При разработке продуктов концепции специалисты учитывали опыт проведенного анализа компанией Flurry Analytics, которым установлено, что пользователи смарт устройств тратят 90 процентов времени на взаимодействие со своим мобильным устройством в приложениях. Также использовали статистику посещений портала электронных услуг, общее число уникальных пользователей которого составило 636 тысяч 133», — отметили в ведомстве.

Продукты iGov и Sanarip ID позволят пользователям подтвердить личность своей цифровой подписью и получить госуслуги, встать в электронную очередь в школу и больницу. Кроме того, они могут воспользоваться банковскими услугами, электронным кошельком. А также предоставить сотрудникам МВД цифровое водительское удостоверение вместе со свидетельством о регистрации транспортного средства со своего смартфона.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/153920/
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