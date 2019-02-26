Американцы показали новый истребитель F-21

На выставке Aero India — 2019 компания Lockheed Martin показала самолет F-21. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В Lockheed Martin заявили, что новый истребитель разрабатывался специально для индийских ВВС. Самолет будут производить совместно с индийской компанией Tata Advanced Systems.

«F-21 — непревзойденные возможности местного производства и укрепление индийских стремлений к передовым авиационным технологиям», — говорят в Lockheed Martin. Представители фирмы также утверждают, что F-21 должен способствовать кооперации двух стран в сфере высоких технологий.

Совместное производство — необычное решение для американской компании. Ранее фирмы из США очень неохотно соглашались отдавать свои технологии в чужие руки. Но, видимо, финансовое предложение индийцев оказалось слишком заманчивым.