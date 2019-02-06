В Facebook Messenger появилась долгожданная функция удаления сообщений

Разработчики Facebook включили долгожданную функцию — удаление сообщений в переписке в Messenger. Раньше это мог делать только основатель соцсети Марк Цукерберг, сообщил портал RG Digital.
Теперь пользователи, написавшие сообщение с ошибкой или не тому абоненту, могут оперативно исправиться. Раньше у них была возможность удалить отправленные сообщения только у себя.
Новая функция станет доступной в ближайшее время пользователям приложений для Android и iOS.
Facebook стал чуть ли не последним мессенджером, в котором появилось удаление переписки — стирать сообщения умеют Viber, WhatsApp, мессенджер «ВКонтакте» и другие.