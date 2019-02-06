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В Facebook Messenger появилась долгожданная функция удаления сообщений

Разработчики Facebook включили долгожданную функцию — удаление сообщений в переписке в Messenger. Раньше это мог делать только основатель соцсети Марк Цукерберг, сообщил портал RG Digital.

Теперь пользователи, написавшие сообщение с ошибкой или не тому абоненту, могут оперативно исправиться. Раньше у них была возможность удалить отправленные сообщения только у себя.

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Отменить отправку сообщения можно в течение десяти минут после того, как пользователь нажал кнопку. Удалить сообщения можно не только у себя, но и у всех участников. В последнем случае на месте стертого сообщения появляется уведомление, что оно удалено пользователем.

Новая функция станет доступной в ближайшее время пользователям приложений для Android и iOS.

Facebook стал чуть ли не последним мессенджером, в котором появилось удаление переписки — стирать сообщения умеют Viber, WhatsApp, мессенджер «ВКонтакте» и другие.
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