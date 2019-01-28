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Техноблог

Huawei P30 и P30 Pro: новая утечка рассказала о грядущих флагманах

В интернете появились сведения о новинках Huawei от источников, которым удалось опробовать инженерные образцы гаджетов. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Линейка Huawei P20 оснащалась жидкокристаллическими панелями, а P30 и P30 Pro получат OLED-экраны с каплевидным вырезом и экранным сканером отпечатка. P30 получит 6,1-дюймовый дисплей, а P30 Pro — 6,5-дюймовый экран.

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Huawei P30 получит тройную камеру с сенсором Sony IMX600 в качестве основного датчика. P30 Pro может получить модуль из четырех камер с перископическим модулем для более качественного оптического увеличения. Основной модуль камеры получит новый сенсор Sony IMX серии 6, вероятно, 38-мегапиксельным Sony IMX607.

Новинки будут работать на чипсете Kirin 980. P30 получит 8 Гбайт оперативной памяти, а P30 Pro — 12 Гбайт. Новые гаджеты Huawei будут поддерживать быструю зарядку 22,5 ватта.

У P30 не будет 3,5-миллиметрового аудиоразъема, а о P30 Pro пока неизвестно.
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