Кыргызстанки сыграли два матча на ЧМ по пляжному волейболу в Мексике

Женская сборная Кыргызстана по пляжному волейболу сыграла свой второй поединок на молодежном чемпионате мира в Мексике. Об этом сообщается на сайте Международной федерации волейбола.

Турнир среди спортсменок не старше 21 года стартовал 15 октября в городе Пуэбла при участии 32 сборных.

Ранним утром команда из Кыргызстана в составе Розы Расулбек кызы и Айтурган Айтбековой сыграла поединок второго тура группового этапа против сборной Нидерландов. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Европы.

В первом туре 16 октября кыргызстанки играли против Австралии и уступили со счетом 0:2.

В заключительной игре группового этапа Расулбек кызы и Айтбекова сыграют против сборной Египта.