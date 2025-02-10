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Спорт

Кыргызстан и Туркменистан сыграли вничью на женском чемпионате CAFA по футзалу

Женская сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью с командой Туркменистана в первом туре чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) в Душанбе. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Матч завершился со счетом 1:1.

В составе сборной КР отличилась Кенжебубу Ырысбек кызы. Она же названа лучшим игроком матча.

В другой встрече дня сборная Ирана разгромила команду Узбекистана — 9:0.

После первого игрового дня сборная Кыргызстана находится на втором месте.

Матчи второго тура CAFA-2025 среди женских национальных сборных пройдут сегодня, 10 февраля.

Кыргызстанки встретятся с соперницами из Таджикистана.

Отметим, турнир проходит по круговой системе. Победитель определится по наибольшему количеству очков.
Ссылка: https://24.kg/sport/319372/
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