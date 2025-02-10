Кыргызстан и Туркменистан сыграли вничью на женском чемпионате CAFA по футзалу

Женская сборная Кыргызстана по футзалу сыграла вничью с командой Туркменистана в первом туре чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) в Душанбе. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.
Матч завершился со счетом 1:1.
В составе сборной КР отличилась Кенжебубу Ырысбек кызы. Она же названа лучшим игроком матча.
В другой встрече дня сборная Ирана разгромила команду Узбекистана — 9:0.
После первого игрового дня сборная Кыргызстана находится на втором месте.
Матчи второго тура CAFA-2025 среди женских национальных сборных пройдут сегодня, 10 февраля.
Кыргызстанки встретятся с соперницами из Таджикистана.
Отметим, турнир проходит по круговой системе. Победитель определится по наибольшему количеству очков.