Российский боксер Марк Урванов тренируется на Иссык-Куле

Российский боксер, занимающий высокие позиции мировых рейтингов, Марк Урванов тренируется на Иссык-Куле. Фотографии из Чолпон-Аты появились у него в Instagram.

«Прилетели на подготовительный сбор в Киргизию», — написал спортсмен.

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Марк Урванов начал подготовку к своему очередному профессиональному поединку, который запланирован на 2 июля.

Он выступает на профессиональном уровне с 2015 года, чемпион России, чемпион Азии и стран Тихоокеанского региона по версии WBC. В 2020-м завоевал титул WBA Gold, победив Акжола Сулайманбек уулу из Кыргызстана.