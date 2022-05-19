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Спорт

Российский боксер Марк Урванов тренируется на Иссык-Куле

Российский боксер, занимающий высокие позиции мировых рейтингов, Марк Урванов тренируется на Иссык-Куле. Фотографии из Чолпон-Аты появились у него в Instagram.

«Прилетели на подготовительный сбор в Киргизию», — написал спортсмен.

Марк Урванов начал подготовку к своему очередному профессиональному поединку, который запланирован на 2 июля.

Он выступает на профессиональном уровне с 2015 года, чемпион России, чемпион Азии и стран Тихоокеанского региона по версии WBC. В 2020-м завоевал титул WBA Gold, победив Акжола Сулайманбек уулу из Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/234013/
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