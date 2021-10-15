Рядом нет нормального наставника. Первый тренер Рафаэля Физиева о его решении

Поспешное, эмоциональное и необдуманное заявление. Так 24.kg решение Рафаэля Физиева о прекращении выступлений в UFC под флагом Кыргызстана и переезде из страны прокомментировал его первый тренер Эмиль Токтогонов.

Фото из интернета. Эмиль Токтогонов

«На самом деле какой-то даже мальчишеский поступок. Чувствуется, что сегодня рядом с ним нет опытного наставника, который мог бы вести его не только в спорте, но и в таких ситуациях. Нет того, кто сказал бы: «Парень, не горячись, подумай хорошенько». Рафаэль, даже если кто-то писал тебе оскорбительные комментарии — это ведь не весь народ Кыргызстана, это какие-то отдельно взятые люди. Не нужно было отказываться от страны. Огромное количество кыргызстанцев поддерживали и болели за тебя. Сейчас все они огорчены. Подумай об этом», — обратился он к бывшему ученику.

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Напомним, ранее боец UFC Рафаэль Физиев заявил о своем решении больше не выступать под флагом Кыргызстана и покинуть страну с семьей. Причина — травля, начавшаяся из-за видео, снятого им в Ираке, предположительно, в мечети Али ибн Абу Талиба. Комментарии к посту были очень жесткими и спортсмен их отключил. Позднее ситуацию прокомментировал экс-муфтий Максат Токтомушев. Он подчеркнул, что Рафаэль Физиев является гордостью Кыргызстана, но раскритиковал его за религиозные взгляды.

Спустя сутки молчания спортсмен сделал второе заявление, в котором сообщил, что «устал от грязи». Физиев дебютировал в UFC в апреле 2019 года. Сегодня он занимает 13-е место в рейтинге легкого дивизиона. На его счету четыре победы и одно поражение. Уроженец Казахстана в детстве переехал в Бишкек с родителями. Здесь начиналась его спортивная карьера.