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Спорт

Скандал на марафоне Run the Silk Road. Победу казахского бегуна аннулировали

67-летний казахстанский бегун Жаксылык Мамырбекулы, 15 мая одержавший победу на марафоне Run the Silk Road в категории спортсменов от 65 лет и старше, лишен награды. Выяснилось, что немалую часть марафона он проехал на машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Победителем в забеге в конечном итоге был признан ветеран МВД Кыргызстана генерал-майор в отставке Кемелбек Киязов.

«Казахстанский марафонец был дисквалифицирован в результате проверки. Он нарушил правила международного марафона. Бегун из-за травмы вызвал медиков. Получив медицинскую помощь, на скорой помощи он почти доехал до финиша», — отметили в ведомстве.

Напомним, марафон Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization, посвященный памяти бронзового призера Олимпийских игр Сатымкула Джуманазирова, состоялся 15 мая на Иссык-Куле. Его общая дистанция — 42 километра 195 метров. Призовой фонд марафона составил 1 миллион 44 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/sport/196415/
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