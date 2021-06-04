Скандал на марафоне Run the Silk Road. Победу казахского бегуна аннулировали

67-летний казахстанский бегун Жаксылык Мамырбекулы, 15 мая одержавший победу на марафоне Run the Silk Road в категории спортсменов от 65 лет и старше, лишен награды. Выяснилось, что немалую часть марафона он проехал на машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Победителем в забеге в конечном итоге был признан ветеран МВД Кыргызстана генерал-майор в отставке Кемелбек Киязов.

«Казахстанский марафонец был дисквалифицирован в результате проверки. Он нарушил правила международного марафона. Бегун из-за травмы вызвал медиков. Получив медицинскую помощь, на скорой помощи он почти доехал до финиша», — отметили в ведомстве.