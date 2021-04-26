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Спорт

У Кыргызстана еще одна лицензия на Олимпийские игры в Токио

Член национальной сборной команды Кыргызстана по фехтованию Роман Петров принял участие в квалификационном азиатско-тихоокеанском турнире в городе Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Кыргызстанец занял первое место.

Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта
Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Роман Петров

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на год, и они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за нестабильной ситуации в мире ранее решили не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. 
Ссылка: https://24.kg/sport/191537/
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