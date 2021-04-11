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Спорт
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Футболисты Премьер-лиги запустили акцию «Против насилия по отношению к женщинам»

Все матчи пятого тура Премьер-лиги Кыргызстана по футболу пройдут в рамках акции «Против насилия по отношению к женщинам». Об этом сообщила на своей странице в Instagram Кыргызская профессиональная футбольная лига.

Накануне в рамках акции игроки клубов «Кара-Балта» и «Нефтчи» вышли на матч с красными полосами на лицах. Они символизируют красную карточку насилию по отношению к женщинам от игроков клубов Премьер-лиги, Ассоциации профессиональных футболистов Кыргызстана и Кыргызской профессиональной футбольной лиги.

«Мы все должны мощно поработать и приложить максимум усилий, чтобы положить конец этой дикости, футболисты готовы сыграть свою роль. Феномен насилия по отношению к женщинам становится все более диким и неприемлемым», — сказал президент Ассоциации профессиональных футболистов Рустам Джаныбаев.

Капитан команды «Кара-Балта» Кубанычбек Куренкеев отметил, что только сообща можно выступить и остановить творящийся беспредел. Красная полоса — это наш знак протеста против насилия в отношении женщин. Красная карточка насилию в любой форме над человеком.

«Мы, спортсмены, не можем остаться в стороне и выступаем вместе против любого проявления насилия, особенно в отношении прекрасного пола. Сила мужчины проявляется в заботе и опеке семьи. Призываю всех спортсменов не оставаться в стороне и поддержать акцию», — заключил капитан команды «Нефтчи» Арген Жуматаев.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Ранее на пресс-конференции начальник ГУВД столицы Бакыт Матмусаев попросил прощения у родных и близких погибшей Айзады Канатбековой. После служебного расследования ряд милицейских чиновников получили дисциплинарные взыскания или уволены, в том числе глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.
Ссылка: https://24.kg/sport/189537/
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