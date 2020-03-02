08:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18 февраля — 5 марта. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек

Девиз соревнований — «Спорт без табака». Участвуют сотрудники столичных вузов и лицеев. В программе шесть видов спорта.

29 февраля — 2 марта. Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Бишкек, клуб Vancouver, 11.00

Для наших мастеров кия это одно из первых крупных соревнований года.

1-2 марта. Чемпионат Кыргызстана по кыргыз курошу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В 2019-м у нас провели первый в истории чемпионат Азии по данному виду спорта. Не за горами новые ответственные старты.

2-8 марта. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу, второй тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Силами меряются команды национальной лиги. Дебютный тур прошел в январе в Оше.

3-11 марта. Азиатский лицензионный турнир по боксу. Амман (Иордания)

Здесь разыгрываются путевки на Олимпиаду. У Кыргызстана есть шанс на одну-две лицензии.

6-8 марта. Международные соревнования Гран-при по дзюдо. Рабат (Марокко)

За победу борются около 570 спортсменов из 94 стран. Среди них один кыргызстанец.

7 марта. Международные соревнования «Вечер звезд» по боксу. Екатеринбург (Россия)

Это профессиональный турнир. В одном из боев Акжол Сулайманбек уулу (Кыргызстан) и Марк Урванов (Россия) оспорят титул WBA Gold.

7 марта. Соревнования по шахматам. Бишкек

Турнир проводится ежегодно в честь Международного женского дня и собирает ведущих шахматисток Кыргызстана.

7-17 марта. Чемпионат мира по муай боран. Таиланд

Муай боран — боевое искусство, прародитель тайского бокса. В Кыргызстане есть владеющие им спортсмены. Они представят страну на этом чемпионате.
Ссылка: https://24.kg/sport/144988/
просмотров: 104
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Sport Awards&nbsp;&mdash; 2019. Лучшим меценатом назван Райымбек Матраимов, а&nbsp;он&nbsp;не&nbsp;пришел Sport Awards — 2019. Лучшим меценатом назван Райымбек Матраимов, а он не пришел
Из-за коронавируса в&nbsp;Кыргызстане отменили крупные соревнования Из-за коронавируса в Кыргызстане отменили крупные соревнования
Вратарь спас команду, забив гол на&nbsp;последней минуте Вратарь спас команду, забив гол на последней минуте
Российская фигуристка, которая зажигает не&nbsp;только на&nbsp;льду Российская фигуристка, которая зажигает не только на льду
Бизнес
Nitro&nbsp;&mdash; официальный энергетик национальной сборной&nbsp;КР в&nbsp;2020 году Nitro — официальный энергетик национальной сборной КР в 2020 году
Аскар Кутанов: &laquo;Акнет&raquo; работает прозрачно, и&nbsp;никакого рейдерства не&nbsp;было Аскар Кутанов: «Акнет» работает прозрачно, и никакого рейдерства не было
Миссия или мотивация? Как создать из&nbsp;компании место, откуда не&nbsp;уходят Миссия или мотивация? Как создать из компании место, откуда не уходят
Внимание, аукцион. На&nbsp;продажу выставлено нежилое помещение в&nbsp;селе Ленинском Внимание, аукцион. На продажу выставлено нежилое помещение в селе Ленинском
2 марта, понедельник
08:00
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 марта, воскресенье
21:34
Флагманский смартфон с тремя экранами представила LG
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 марта: днем жарко
20:29
Девушка, пытаясь помочь попавшему в беду водителю, сделала только хуже
20:08
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
19:32
Цифра дня. 345 заправок установили автоматизированную систему отпуска топлива