Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

18 февраля — 5 марта. Спартакиада «Ден соолук». Бишкек

Девиз соревнований — «Спорт без табака». Участвуют сотрудники столичных вузов и лицеев. В программе шесть видов спорта.

29 февраля — 2 марта. Кубок Федерации снукера Кыргызстана. Бишкек, клуб Vancouver, 11.00

Для наших мастеров кия это одно из первых крупных соревнований года.

1-2 марта. Чемпионат Кыргызстана по кыргыз курошу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В 2019-м у нас провели первый в истории чемпионат Азии по данному виду спорта. Не за горами новые ответственные старты.

2-8 марта. Чемпионат Кыргызстана среди мужчин по волейболу, второй тур. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

Силами меряются команды национальной лиги. Дебютный тур прошел в январе в Оше.

3-11 марта. Азиатский лицензионный турнир по боксу. Амман (Иордания)

Здесь разыгрываются путевки на Олимпиаду. У Кыргызстана есть шанс на одну-две лицензии.

6-8 марта. Международные соревнования Гран-при по дзюдо. Рабат (Марокко)

За победу борются около 570 спортсменов из 94 стран. Среди них один кыргызстанец.

7 марта. Международные соревнования «Вечер звезд» по боксу. Екатеринбург (Россия)

Это профессиональный турнир. В одном из боев Акжол Сулайманбек уулу (Кыргызстан) и Марк Урванов (Россия) оспорят титул WBA Gold.

7 марта. Соревнования по шахматам. Бишкек

Турнир проводится ежегодно в честь Международного женского дня и собирает ведущих шахматисток Кыргызстана.

7-17 марта. Чемпионат мира по муай боран. Таиланд

Муай боран — боевое искусство, прародитель тайского бокса. В Кыргызстане есть владеющие им спортсмены. Они представят страну на этом чемпионате.