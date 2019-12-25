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Спорт

Американский боксер вышел на ринг в 70 лет и нокаутировал соперника

Фото из интернета. 70-летний боксер Альберт Хьюз

Американский спортсмен Альберт Хьюз попал в Книгу рекордов Гиннесса, став старейшим профессиональным боксером. Об этом сообщило РИА Новости.

В американском Индианаполисе состоялся бой между 70-летним Альбертом Хьюзом и 43-летним Тремейном Таунсом. Победу одержал первый, отправивший соперника в нокаут во втором раунде.

Последний раз Хьюз выходил на ринг в 1983 году, а победа стала для боксера первой с 1979 года. Для Тремейна Таунса поединок также стал первым боем после долгого перерыва, он не выступал на протяжении 12 лет.

После боя возрастной спортсмен признался, что решился на такой шаг из-за смерти сына, которого не стало в апреле. «После той трагедии я пообещал себе, что вернусь на ринг и побью рекорд ради него», — приводит слова Хьюза Foxsports.

Всего в профессиональной карьере Альберта Хьюза 22 боя, в 11 из которых он одержал победы.
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