Кубок Азии по футболу. Сборную Кыргызстана с почетом встретили в аэропорту

Сборная Кыргызстана по футболу вернулась домой с Кубка Азии.

Отечественная команда впервые в истории участвовала в континентальном чемпионате. На групповом этапе она уступила сборным Китая и Южной Кореи и победила Филиппины. Этого хватило для выхода в плей-офф.

В 1/8 финала кыргызстанцы в упорной борьбе проиграли хозяину турнира — команде ОАЭ.

Выступление сборной Кыргызстана вызвало восторг у многих болельщиков, специалистов и СМИ в нашей стране и за рубежом. Футболистов похвалил и президент Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня в 5.00 сборная прибыла из Арабских Эмиратов в аэропорт «Манас». Ее торжественно встретили болельщики и чиновники.

В 15.00 на площади Ала-Тоо начнется концерт, где будут чествовать футболистов.