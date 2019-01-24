Кубок Азии по футболу. Сборную Кыргызстана с почетом встретили в аэропорту

Сборная Кыргызстана по футболу вернулась домой с Кубка Азии.
Отечественная команда впервые в истории участвовала в континентальном чемпионате. На групповом этапе она уступила сборным Китая и Южной Кореи и победила Филиппины. Этого хватило для выхода в плей-офф.
В 1/8 финала кыргызстанцы в упорной борьбе проиграли хозяину турнира — команде ОАЭ.
Выступление сборной Кыргызстана вызвало восторг у многих болельщиков, специалистов и СМИ в нашей стране и за рубежом. Футболистов похвалил и президент Сооронбай Жээнбеков.
В 15.00 на площади Ала-Тоо начнется концерт, где будут чествовать футболистов.