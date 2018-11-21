Футболисты французского клуба «Пари Сен-Жермен» стали жертвами розыгрыша

Игроков французского клуба «Пари Сен-Жермен» разыграла собственная пресс-служба, рассказав об изменениях в футбольных правилах лиги. Об этом сообщил Life.

На базу команды пригласили актера, представившегося работником французской футбольной федерации. Футболистов снимали скрытой камерой.

В частности, актер сообщил игрокам ПСЖ, что отныне праздновать голы можно не дольше 10 секунд. «Есть игроки, которые бегают вокруг поля, приветы фанатам шлют», — заявил актер.

«Конечно, они же гол забили! Вы что, хотите запретить лучший момент, который ты переживаешь во время матча?» — возмутились футболисты.

Также игрокам рассказали о наказании за плевки на поле и за каждое нецензурное выражение. Но с уточнением — слова «вздор» и «черт» под санкции не попали.

«В таком случае вы будете удалять по восемь игроков за матч», — возмутился Лассана Диарра.

Его поддержал одноклубник Адриен Рабьо, которому не понравилось, что судьи будут показывать желтую карточку за плевки.

«Невозможно от этого отказаться. Мы же не плюемся в общественных местах или в раздевалке», — сказал он.

В конце концов футболистам ПСЖ признались, что это розыгрыш и им пока не стоит волноваться.