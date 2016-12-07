Вспышка ОРВИ. Инфекционка забита до отказа

В Бишкеке ситуация с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом остается напряженной. В поликлиниках и аптеках – длинные очереди больных. Республиканская клиническая инфекционная больница (РКИБ) забита до отказа. О ситуации в медучреждении ИА «24.kg» рассказал главврач Гульжигит Аалиев.

О спаде говорить еще не приходится.

- Число обратившихся в больницу резко возросло в конце ноября и особенно в начале декабря. Если раньше в сутки в среднем обращалось 200-250 больных, то в последнее время эта цифра увеличилась до 350. Самый пик пришелся на 2 декабря: обратилось 358 больных, в том числе 186 – с ОРВИ. Всего госпитализировали 96 пациентов, больше половины из них были с ОРВИ и гриппом.

За последние сутки к нам обратились 272 пациента (в том числе 150 с ОРВИ), из них 98 госпитализированы. В основном - все дети до 14 лет. Почти половина из них – малыши от года до пяти лет. Взрослых практически не берем, город принимает их на себя, их обслуживают в поликлиниках, скорая медицинская помощь. Если у человека есть возможность лечиться амбулаторно, мы даем рекомендации и отправляем домой. Однако если пациент в критическом состоянии, конечно, в госпитализации не отказываем.

С утра в приемном отделении больных не так уж много.

На стене установлен телевизор, по нему постоянно идут ролики с рекомендациями по тем или иным инфекционным заболеваниям.

На наших глазах за несколько минут на территорию больницы заехало три машины скорой помощи.

- Пациентов стало несколько меньше, поскольку открыли дополнительные места в третьей детской больнице и Национальном центре охраны материнства и детства. Потоки больных стали перераспределять. В обычные дни в те больницы таких инфекционных больных не принимают. Это вынужденная мера, ее ввели со 2 декабря, потому что в нашей больнице мест уже нет.

Была критическая ситуация, когда мы размещали пациентов даже на кушетках. Коридоры и холлы переполнены. Там лежат около 60 больных. Мы вытащили все свободные кровати. Никому в госпитализации мы не можем отказать, независимо от того, есть ли у человека прописка или направление. Если есть показания, всех принимаем, лишь бы больной получил специализированную медицинскую помощь.

- Напряженная ситуация в инфекционке возникает каждый год. В 2015-м – из-за вспышки кори, сейчас – из-за ОРВИ…

- Так происходит в зависимости от эпидситуации в стране. Наша больница рассчитана на 400 коек, а сегодня лежит 433 пациента.

Раньше больница была рассчитана на 600 коек, но в рамках реструктуризации и реформы системы здравоохранения сократили 200 мест. Тогда в городе было зарегистрировано всего 500 тысяч населения, жилмассивов вокруг столицы не было. А сегодня, по официальным данным, в Бишкеке проживает около 1 миллиона человек, а по неофициальным – около 1,5 миллиона.

Сегодня наша инфекционная больница – единственная по республике, мы обслуживаем не только городских жителей, но и иногородних, которым не могут оказать помощь на местах. Поэтому 400 коек сегодня не хватает.

Некоторые наши здания построены в 1950-х годах. Они не соответствуют санитарным нормам и не подлежат капитальному ремонту. Лучше построить новые. Особенности инфекционных больниц заключаются в том, что все палаты должны быть боксированы или полубоксированы, а пациенты - изолированы друг от друга.

Да, мы вынуждены размещать больных в коридорах, но с заболеваниями однотипного характера. Если больной в одной палате уже выздоравливает, то только что поступивших к нему поместить нельзя. Потому что человек может снова заразиться.

У нас на территории был двухэтажный корпус, в котором сегодня размещен Дерматологический центр. Ставим вопрос о возврате этого здания. Раньше там располагалось два отделения по 40 коек, можно было бы всего развернуть до 100 мест.

- Несколько лет говорится о строительстве нового пятиэтажного корпуса на 150 мест. Как продвигается этот вопрос?

- Проект уже готов, здание спроектировано по современным требованиям. Все палаты будут изолированные. Ищем инвесторов, и Минздрав, и правительство подключены. Корейское правительство обещает нам построить корпус, если правительство и Жогорку Кенеш поддержат. Официальные представители Южной Кореи у нас были, проводили осмотр, подписан Протокол совещания между Минздравом, Минфином и представителем корейской стороны.

- Сколько средств потребуется?

- Только на строительство около $10 миллионов, а кроме этого, нужны оборудование, аппаратура, мебель и другое. В конце января - начале февраля 2017 года из Южной Кореи обещала приехать экспертная группа, будут полностью изучать проект. Сумма может быть увеличена. Небольшую часть средств нам готовы выделить в виде гранта, основная же часть – в виде кредита под 0,15 процента на 30 лет. Это выгодные условия.

Кроме этого, у нас есть еще другая проблема. Для больных с вирусным гепатитом В, С, и D у нас всего одно отделение. Их госпитализируем только в острые периоды. А хронические больные очень страдают, но в другие больницы их не особенно берут, боятся из-за вируса.

Сегодня только в нашей больнице на учете состоит около 4,5 тысячи больных с вирусным гепатитом. Это в основном молодые люди трудоспособного возраста. Они такие же тяжелые пациенты, как и онкологические больные, и как пациенты с почечной недостаточностью. Потому что у них развивается печеночная недостаточность. И если они своевременно не получат лечение, то все может закончиться трагически.

Для них надо обязательно открывать гепатологический центр. И если сегодня эту проблему не поднимать, то завтра будет поздно.