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Тысячи пчел атаковали торговцев в центре Нью-Йорка

Фото © REUTERS/Brendan McDermid. Тысячи пчел атаковали палатку с хот-догами

Рой пчел напал на торговую палатку с хот-догами в центре Манхэттена. Полиция Нью-Йорка вынужденно перекрыла часть улицы для операции спасения, сообщило РИА Новости.

«Не бойтесь, ньюйоркцы и туристы, — написал в Twitter начальник полиции города Джеймс О’Нил. — Мидтаун Манхэттена «жужжит» о способности полиции Нью-Йорка быть многопрофильной организацией. С роем пчел на Таймс-Сквер мы обращаемся гуманно и безопасно».

В Интернете вскоре появились фотографии и видеозаписи «нападения». В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно палатку атаковали десятки тысяч насекомых. Они, по словам специалистов, вероятно, покинули старый улей из-за жары в городе. Полиция намерена переместить пчел в новый дом.
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