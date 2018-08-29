Тысячи пчел атаковали торговцев в центре Нью-Йорка

Рой пчел напал на торговую палатку с хот-догами в центре Манхэттена. Полиция Нью-Йорка вынужденно перекрыла часть улицы для операции спасения, сообщило РИА Новости.

«Не бойтесь, ньюйоркцы и туристы, — написал в Twitter начальник полиции города Джеймс О’Нил. — Мидтаун Манхэттена «жужжит» о способности полиции Нью-Йорка быть многопрофильной организацией. С роем пчел на Таймс-Сквер мы обращаемся гуманно и безопасно».

В Интернете вскоре появились фотографии и видеозаписи «нападения». В результате инцидента никто не пострадал.

Предположительно палатку атаковали десятки тысяч насекомых. Они, по словам специалистов, вероятно, покинули старый улей из-за жары в городе. Полиция намерена переместить пчел в новый дом.