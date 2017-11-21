Пчелы оккупировали торговую улицу

Бизнес на главной улице одного из новозеландских городов был временно прекращен, после того как у входа в местный торговый центр поселился рой пчел, сообщило интернет-издание vesti.ru.

Несмотря на то что пчелы агрессивности не проявляли, прохожим на улице в городе Покекохе пришлось спрятаться.

Как сообщается, местные магазины спешно закрыли свои двери и окна, чтобы не допустить попадания внутрь насекомых.

Видео случившегося заметила в «Фейсбуке» проживавшая неподалеку женщина-пчеловод. Приехав к торговому центру, она поместила матку в пластиковый контейнер, и рой последовал за ней. После этого женщина отвезла пчел к себе на пасеку и поселила их в улей.