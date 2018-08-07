Убийство Бурулай. На теле девушки вновь не нашли надписей

На теле погибшей в Жайылском РОВД Бурулай Турдалиевой не нашли надписей. Об этом 24.kg сообщил ее отец Турдалы Кожоналиев.

По его словам, вторая экспертиза подтвердила заключение первой.

«Я уже не знаю, что делать и к кому обращаться. У меня есть фотографии, где надпись Н + Б видна на теле дочери. Сегодня мы намеревались пойти к министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву, однако встреча не состоялась из-за занятости моих адвокатов», — рассказал Турдалы Кожоналиев.

В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию об итогах экспертизы. В ведомстве пояснили, что имеющиеся на груди девушки ожоги появились под воздействием дефибриллятора, когда ее пытались реанимировать.

Напомним, 27 мая 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. Парень, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе.

Дисциплинарные наказания вплоть до увольнения получили 23 сотрудника милиции.

Обвиняемого в убийстве арестовали.