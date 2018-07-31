В Россию не пустили 11 тонн сухофруктов из Кыргызстана

Накануне в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Караузек» задержан автомобиль, перевозивший товары из Кыргызстана. Об этом сообщил официальный сайт Россельхознадзора.

По его данным, грузовик вез смесь сухофруктов, сушеные абрикосы, грецкие орехи в скорлупе, сушеный виноград (изюм), семена тмина. Общий вес — 11 тонн. Однако на продукции не было маркировки. Кроме того, сведения в фитосанитарном сертификате не соответствовали товарно-сопроводительным документам.

«На каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране происхождения, стране-экспортере или стране-реэкспортере. Ее отсутствие — нарушение законодательства в области обеспечения карантина растений. Владельцу груза выдали предписание о возврате продукции в страну убытия», — говорится в сообщении.