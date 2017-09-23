В Джалал-Абадской области задержаны фальшивомонетчики

В Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.



По ее данным, накануне в Сузакском районе Джалал-Абадской области задержали 26-летнего местного жителя, при осмотре его автомобиля марки «Хонда» обнаружен и изъят пакет с поддельными 100-долларовыми купюрами на общую сумму $9 тысяч 800.

Возбуждено уголовное дело по статье 198, часть 2 (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег в крупном размере) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, причастных к изготовлению и сбыту поддельных денег.