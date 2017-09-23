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Происшествия

В Джалал-Абадской области задержаны фальшивомонетчики

В Джалал-Абадской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность фальшивомонетчиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.  

По ее данным, накануне в Сузакском районе Джалал-Абадской области задержали 26-летнего местного жителя, при осмотре его автомобиля марки «Хонда» обнаружен и изъят пакет с поддельными 100-долларовыми купюрами на общую сумму $9 тысяч 800. 

Возбуждено уголовное дело по статье 198, часть 2 (изготовление, хранение или сбыт поддельных денег в крупном размере) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС, проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, причастных к изготовлению и  сбыту поддельных денег. 
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