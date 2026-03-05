Сотрудники милиции задержали в Бишкеке подозреваемого в мошенничестве с продажей автомобиля. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека

По его данным, ранее с заявлением на И.М. обратился М.Н. и сообщил, что 7 января тот, войдя в доверие, предложил купить принадлежащий ему автомобиль Mercedes-Benz G 500. Под предлогом предстоящего переоформления иномарки он получил от заявителя $23,5 тысячи. Но получив деньги, подозреваемый перестал выходить на связь. Ни деньги, ни машину он не вернул.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого И.М., 2002 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Расследование продолжается.