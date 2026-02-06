11:35
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия

В центре Бишкека нарушителей порядка задержали после резонансного видео

5 февраля в соцсетях появилось видео, на котором на улице Логвиненко в Бишкеке группа неизвестных мужчин бросает мусор, шумит и мешает прохожим, нарушая общественный порядок.

После регистрации сигнала сотрудники Первомайского УВД провели проверку и установили участников инцидента. Ими оказались мужчины 1988, 1996, 1994 и 1988 годов рождения (М.З., Ф.Л., П.Е. и П.В.).

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях («Мелкое хулиганство»), материалы переданы в районный суд. Все четверо водворены в изолятор временного содержания Первомайского УВД.

Милиция обратилась к жителям столицы и гостям города с призывом соблюдать нормы поведения в общественных местах, уважать окружающих и помнить, что любые нарушения порядка влекут административную ответственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360865/
просмотров: 363
Версия для печати
Материалы по теме
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы
В Кара-Суу задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родного брата
Ночной рейд в Бишкеке: выписаны штрафы за нарушение тишины, клубы под контролем
С младенцем на руках: в городе Ош задержаны супруги, воровавшие детские товары
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
Шестеро в Кызыл-Кие похитили парня и вымогали деньги, угрожая ножом
В Бишкеке задержаны три женщины за нарушение общественного порядка
Тепловизор высветил браконьеров: на Иссык-Куле ночью задержаны нарушители
В Бишкеке дебошира доставили в изолятор за маты
В Бишкеке подростки устроили побоище с ножами и пистолетом
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
11:32
Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году
11:26
В КНУ открыли «Историческое пространство Великой Отечественной войны»
11:25
Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату
11:22
Ядерное сдерживание. Трамп предложил разработать новый договор с Россией
11:22
Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД