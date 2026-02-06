В центре Бишкека нарушителей порядка задержали после резонансного видео

5 февраля в соцсетях появилось видео, на котором на улице Логвиненко в Бишкеке группа неизвестных мужчин бросает мусор, шумит и мешает прохожим, нарушая общественный порядок.

После регистрации сигнала сотрудники Первомайского УВД провели проверку и установили участников инцидента. Ими оказались мужчины 1988, 1996, 1994 и 1988 годов рождения (М.З., Ф.Л., П.Е. и П.В.).

В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 126 Кодекса КР о правонарушениях («Мелкое хулиганство»), материалы переданы в районный суд. Все четверо водворены в изолятор временного содержания Первомайского УВД.

Милиция обратилась к жителям столицы и гостям города с призывом соблюдать нормы поведения в общественных местах, уважать окружающих и помнить, что любые нарушения порядка влекут административную ответственность.