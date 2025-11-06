В Бишкеке сотрудники Минстроя и МЧС вымогали деньги за подписание акта ввода в эксплуатацию швейного цеха. Их задержали с поличным. Об этом сообщает ГКНБ.

По их данным, инспектор Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Бишкеку и старший инспектор Службы пожарного надзора МЧС по Бишкеку и Чуйской области требовали деньги за оформление документов.

По сообщению следствия, инспекторы действовали в сговоре и намеренно затягивали процедуру согласования.

Сотрудник Минстроя требовал $2 тысячи. Представитель МЧС просил перевести 27 тысяч сомов через мобильное приложение банка.

5 ноября 2025 года во время передачи денег обоих задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 343, часть 2, пункт 1 УК КР — вымогательство взятки. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствие устанавливает других возможных участников схемы.

«Работа по искоренению коррупции среди государственных служащих продолжается. Законодательство в этой сфере ужесточено», — говорится в сообщении ГКНБ.