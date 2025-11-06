10:16
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Происшествия

В Минстрое и МЧС выявлена коррупционная схема — ГКНБ

В Бишкеке сотрудники Минстроя и МЧС вымогали деньги за подписание акта ввода в эксплуатацию швейного цеха. Их задержали с поличным. Об этом сообщает ГКНБ.

По их данным, инспектор Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Бишкеку и старший инспектор Службы пожарного надзора МЧС по Бишкеку и Чуйской области требовали деньги за оформление документов.

По сообщению следствия, инспекторы действовали в сговоре и намеренно затягивали процедуру согласования.

Сотрудник Минстроя требовал $2 тысячи. Представитель МЧС просил перевести 27 тысяч сомов через мобильное приложение банка.

5 ноября 2025 года во время передачи денег обоих задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 343, часть 2, пункт 1 УК КР — вымогательство взятки. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.
Следствие устанавливает других возможных участников схемы.

«Работа по искоренению коррупции среди государственных служащих продолжается. Законодательство в этой сфере ужесточено», — говорится в сообщении ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349841/
просмотров: 763
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке за дачу взятки милиционеру задержаны иностранцы
Адвоката по подозрению в вымогательстве задержали в городе Ош
В Сузаке задержана сотрудница ЦОН. Подозревается в получении взятки
В Алайском районе задержан мужчина при попытке дачи взятки сотруднику милиции
Замглавврача психбольницы задержан при попытке дать взятку в 500 тысяч сомов
Брат «положенца» пытался дать взятку в 190 тысяч сомов милиционерам
Судья, уличенный в получении взятки, написал заявление по собственному желанию
В Караколе задержаны подозреваемые в вымогательстве
Прикрываясь именем Ташиева. В Кыргызстане задержали бывшего сотрудника ГКНБ
Коррупционную схему выявили в системе Министерства обороны Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
На&nbsp;Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и&nbsp;конфликты между водителями На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
6 ноября, четверг
10:00
На перевалах продолжает действовать временное ограничение для грузовиков На перевалах продолжает действовать временное ограничен...
10:00
Садыр Жапаров в Вашингтоне. Чего ждать от встречи с Трампом
09:56
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в США
09:43
Форму ГКНБ обновят: оливковый цвет с васильковым околышем и эмблемой орла
09:39
Еврокомиссия призывает Сербию ограничить выдачу паспортов гражданам России