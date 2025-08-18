16:07
Происшествия

Подозреваемого в краже крупной суммы из офиса задержали в Бишкеке

Подозреваемого в краже крупной суммы задержали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, преступление совершили еще 15 февраля 2024 года. Тогда в милицию с заявлением обратился гражданин Ш.В.. По его словам, неизвестные похитили из сейфа в офисе ОсОО на улице Ч. Валиханова $23 тысячи, 460 тысяч российских рублей, 500 тысяч тенге и 200 тысяч сомов, причинив крупный ущерб.

По факту возбудили уголовное дело по статье 205 («Кража») УК КР.

Сотрудники МВД установили личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый гражданин К.С., 1988 года рождения.

Его водворили в ИВС ГУВД города Бишкек. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340052/
