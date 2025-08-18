Подозреваемого в краже крупной суммы из офиса задержали в Бишкеке

Подозреваемого в краже крупной суммы задержали в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
По ее данным, преступление совершили еще 15 февраля 2024 года. Тогда в милицию с заявлением обратился гражданин Ш.В.. По его словам, неизвестные похитили из сейфа в офисе ОсОО на улице Ч. Валиханова $23 тысячи, 460 тысяч российских рублей, 500 тысяч тенге и 200 тысяч сомов, причинив крупный ущерб.
По факту возбудили уголовное дело по статье 205 («Кража») УК КР.
Его водворили в ИВС ГУВД города Бишкек. Следствие продолжается.