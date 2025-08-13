10:27
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту смерти гражданина в отделении милиции

По факту смерти гражданина М.А. в ГОМ №1 Ленинского РУВД Бишкека 9 августа 2025 года прокуратурой Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 338 Уголовного кодекса Кыргызской Республики (превышение власти). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Проведение следственных действий поручено управлению Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по Бишкеку.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, все необходимые следственные действия проводятся под контролем органов прокуратуры.

Напомним, что в Бишкеке в отделении милиции погиб 25-летний парень. 
