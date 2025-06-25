Милиционера, напавшего год назад на медика, обвинили в попытке изнасилования

В Сети появилось видео, на котором мужчина требует извинений от девушки и бьет ее по лицу. Рядом стоят трое мужчин, которые за этим наблюдают. Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что этот мужчина является сотрудником милиции — старший инспектор-инженер по связи и спецтехнике Финансово-хозяйственного отдела Полка специального назначения МВД КР Омурбек Рысбаев.

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Видео с инцидентом сняли 17 мая на территории ГЭС-5. Милиционер попытался изнасиловать девушку, но она начала кричать и скандалить — грозилась написать заявление, за что мужчина ее ударил и заставлял извиниться.

В пресс-службе УВД Свердловского района 24.kg рассказали, что девушка обратилась с заявлением только спустя месяц — 17 июня.

Она указала, что пьяный мужчина по имени О. нанес ей телесные повреждения. Факт зарегистрирован в ЖУИ — собранные материалы переданы в прокуратуру для дальнейшего изучения.

Кроме того, источник в правоохранительных органах добавил: этот же милиционер 20 июня 2024 года, напал на заведующую гинекологическим отделением Городской гинекологической больницы № 3 А.Ч. На запись попал момент, как милиционер в приемном блоке больницы отшвырнул медика в сторону, в результате она упала и ударилась головой. Тогда она написала заявление в милицию, но Омурбека Рысбаева так и не наказали и даже не отстранили от должности.