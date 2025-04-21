В ночь на 20 апреля на 14-м километре автодороги Ак-Терек — Папан — Кожокелен в Кара-Суйском районе Ошской области из-за проливных дождей сошел оползень. Об этом сообщает МЧС.

По данным ведомства, в результате некоторые участки трассы сместились и затонули, сделав их непригодными для эксплуатации.

После расчистки дорогу открыли в обоих направлениях, движение транспорта возобновили.

Работы провели оперативная группа Ошского областного управления МЧС и специалист департамента мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.