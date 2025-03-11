12:26
USD 87.45
EUR 94.54
RUB 0.98
Происшествия

В Бишкеке задержаны молодые закладчики. Изъято 17 свертков с наркотиками

Сотрудники ППСМ задержали двоих парней по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека. 

В ночь на 8 марта сотрудники Патрульно-постовой службы милиции во время патрулирования на пересечении улиц Озерной и Белорусской заметили двух парней, которые делали закладки наркотиков. Парни задержаны, на место прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла у подозреваемых 17 свертков с наркотиками. Общий вес – 75 граммов. Задержанными оказались 19-летний Ш.Т. и 20-летний Э.С., которых водворили в СИЗО. Следствие продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322369/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанский угольный бизнесмен Николай Коробовский задержан в Москве
В Бишкеке задержан иностранец-фальшивомонетчик. При нем нашли более $300 тысяч
Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
В Токмаке ночью вор проник в кафе. Его нашли пьяным на диване с награбленным
В Бишкеке мужчин обвинили в кражах из платежных терминалов на 2 миллиона сомов
Следователь вымогал $5 тысяч у коллеги-наркоборца. Его задержали
Митинг в Селекционном. Суд обязал Минфин выплатить моральный ущерб задержанным
В Бишкеке пятерых парней обвинили в изнасиловании девушки
На заседании комитета ЖК депутат зачитал фейковую информацию о смерти ребенка
Марихуану спрятали по всему дому. В Бишкеке задержаны наркоторговцы
Популярные новости
Азамата Марипова водворили в&nbsp;СИЗО за&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам Азамата Марипова водворили в СИЗО за призывы к массовым беспорядкам
В&nbsp;Токмаке ночью вор проник в&nbsp;кафе. Его нашли пьяным на&nbsp;диване с&nbsp;награбленным В Токмаке ночью вор проник в кафе. Его нашли пьяным на диване с награбленным
Следователь вымогал $5&nbsp;тысяч у&nbsp;коллеги-наркоборца. Его задержали Следователь вымогал $5 тысяч у коллеги-наркоборца. Его задержали
В&nbsp;Казахстане тюлени отошли от&nbsp;берега в&nbsp;поисках пищи и&nbsp;заблудились в&nbsp;степях В Казахстане тюлени отошли от берега в поисках пищи и заблудились в степях
Бизнес
Оформите ОСАГО в&nbsp;MBANK и&nbsp;получите 15&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
Агрокредиты от&nbsp;14&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Агрокредиты от 14 процентов от «Элдик Банка»
Один тариф на&nbsp;всех: MEGA делает связь удобнее и&nbsp;дешевле! Один тариф на всех: MEGA делает связь удобнее и дешевле!
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
11 марта, вторник
12:25
Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
12:24
Ущерб более 200 миллионов сомов. В Таласской области задержан налоговик
12:07
В Бишкеке задержаны молодые закладчики. Изъято 17 свертков с наркотиками
11:50
Объем ВВП Кыргызстана достиг 205,5 миллиарда сомов за два месяца 2025 года
11:46
Кыргызстанский угольный бизнесмен Николай Коробовский задержан в Москве