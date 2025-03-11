В Бишкеке задержаны молодые закладчики. Изъято 17 свертков с наркотиками

Сотрудники ППСМ задержали двоих парней по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

В ночь на 8 марта сотрудники Патрульно-постовой службы милиции во время патрулирования на пересечении улиц Озерной и Белорусской заметили двух парней, которые делали закладки наркотиков. Парни задержаны, на место прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла у подозреваемых 17 свертков с наркотиками. Общий вес – 75 граммов. Задержанными оказались 19-летний Ш.Т. и 20-летний Э.С., которых водворили в СИЗО. Следствие продолжается.