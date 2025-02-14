Землю детского сада в Таш-Кумыре незаконно отдали в частные руки

В результате незаконных действий должностных лиц мэрии Таш-Кумыра участок площадью почти 2 тысячи квадратных метров оказался в частной собственности. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокурорская проверка, проведенная в Таш-Кумыре, выявила вопиющий факт нарушения закона. Ответственные лица муниципалитета, чьи имена пока не разглашаются, незаконно передали в частные руки земельный участок площадью 1 тысяча 717 квадратных метров, принадлежащий детскому саду «Мишутка». Стоимость участка оценивается в 3,5 миллиона сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Расследованием резонансного дела займется отдел внутренних дел Таш-Кумыра.

«В настоящее время прокуратура принимает все необходимые меры для возврата земельного участка детскому саду «Мишутка», — говорится в сообщении.