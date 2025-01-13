Кадыр Атамбаев заявил о задержании еще одного члена партии «Социал-демократы»

Сотрудники МВД задержали еще одного кандидата в депутаты от партии «Социал-демократы» — Анарбека Катаганова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Кадыр Атамбаев.

«Сегодня задержан еще один наш кандидат — Анарбек Катаганов. Сотрудники МВД схватили его средь бела дня, словно он экстремист или опасный преступник. В настоящий момент ни адвокаты, ни родственники не имеют никакой информации о его местонахождении, что является вопиющим нарушением всех правовых и моральных норм. Мы рассматриваем это как очередной акт запугивания и политического преследования. Подобные действия еще раз подчеркивают стиль «похищений» — кандидатов просто выхватывают, хотя ничего не мешало пригласить и допросить, следуя законным процедурам, в присутствии адвоката», — отметил он.

Кадыр Атамбаев добавил, что Анарбек Катаганов недавно вступил в их ряды и занимал 41-е место в списке кандидатов на выборах в БГК. Он публично выступал на пресс-конференции в защиту Темирлана Султанбекова и активно информировал общественность о ситуации.

В пресс-службе Министерства внутренних дел КР обещали 24.kg уточнить и предоставить информацию позже.

Напомним, ранее милиция задержала члена партии «Социал-демократы» Жанну Самышеву в кафе «Тамара», оставив ее личные вещи, включая сумку, на месте.

13 ноября в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей.