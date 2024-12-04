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В Бишкеке задержаны члены наркогруппировки «Принцесса дури»

Пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Спецслужбы отметили, что группировка занималась транспортировкой и сбытом синтетических наркотиков по маршруту Россия — Казахстан — Кыргызстан. 

«В ноябре 2024 года в процессе комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Бишкеке и Чуйской области задержаны девять кыргызстанцев, которые осуществляли свои преступные деяния через интернет-магазин «Принцесса дури». В ходе досмотра у них нашли мефедрон, клефедрон и «соль» общим весом 8 килограммов 700 граммов стоимостью 52 миллиона 200 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела задержаны другие граждане КР, которые занимались взысканием долгов за наркотики и наказанием с применением физической силы в отношении закладчиков за недобросовестное исполнение указаний организаторов наркоканала. Все задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ и СИЗО-1 по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению других участников наркоканала.

Напомним, в апреле 2023-го в социальных сетях появились ролики, на которых представители наркогруппировки «Принцесса дури» избивали своих закладчиков за то, что они их обманули.

В милиции тогда рассказали, что неизвестные представлялись правоохранителями, увозили закладчиков в безлюдные места, избивали, заставляли просить прощения у интернет-магазина «Принцесса дури» за украденный наркотовар. Происходящее снимали на камеру и видео отправляли кураторам. По подозрению в этом преступлении задержаны 22-, 23- и 19-летние парни.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/313141/
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