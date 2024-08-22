В Кызыл-Кие из здания мэрии эвакуировали сотрудников: сообщение о бомбе

В Кызыл-Кие из здания мэрии эвакуировали всех сотрудников. Сообщается, что на электронную почту муниципалитета поступило анонимное письмо о якобы заложенной бомбе.

По данным пресс-службы УВД Баткенской области, на месте работают саперы и кинологи, здание оцеплено. Здесь же работает оперативно-следственная группа.

Напомним, сегодня так же на электронную почту международного аэропорта «Манас» поступило сообщение о заложенной бомбе. Всех эвакуировали. Информация оказалась ложной.

Позже в Оше сотрудников мэрии эвакуировали тоже из-за сообщений о заложенной бомбе.